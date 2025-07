Teures Handy ergaunert: Dreiste Betrügerin stellt sich der Polizei

Die Gesuchte soll am 15. Dezember 2023 in einer DHL-Filiale in der Hermannstraße 219 ein Paket abgeholt und dabei einen gefälschten Personalausweis und eine gefälschte Vollmacht vorgelegt haben.

Eure Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat für Betrugsdelikte des Landeskriminalamtes Berlin in der Gothaer Straße 19 in Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664-923424, per E-Mail an LKA234@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.