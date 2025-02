Trio will Supermarkt mit unbezahltem Einkauf verlassen: Wer kennt diese Diebe?

Leegebruch - Drei bislang unbekannte Personen wurden bei einem Diebstahl in Leegebruch (Landkreis Oberhavel) von einer Überwachungskamera gefilmt. Mit den Bildern sucht die Polizei nach den Verdächtigen.

Einer der Männer wollte das Geschäft mit dem Wagen verlassen, ohne die Artikel zu bezahlen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut den Ermittlern ereignete sich die Tat am 18. November des vergangenen Jahres in einem Supermarkt in der Eichenallee.

Zwei Männer und eine Frau betraten den Laden gegen Mittag und füllten einen Einkaufswagen mit Waren im Gesamtwert von rund 370 Euro.

Daraufhin wollte einer der Männer das Geschäft mit dem Wagen verlassen, ohne die Artikel zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete die Aktion und konnte den Mann rechtzeitig stoppen.

Die drei Personen flüchteten jedoch, bevor die Beamten eintrafen. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.