Überfall! Wer kennt diese beiden Männer?

Birkenwerder - Die Polizei in Brandenburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ergreifung von zwei Räubern. Mit Phantombildern sollen die Täter geschnappt werden.

Die Polizei fahndet mit diesen Phantombildern nach den beiden Verdächtigen. © Polizei Brandenburg

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, sollen die beiden Männer am 25. März in der S-Bahn Birkenwerder unterwegs gewesen sein.

Einer der beiden Männer soll das 15-jährige Opfer erst geschubst und dann in eine Ecke gedrängt haben. Der zweite Mann soll den Haupttäter zu dieser Handlung angestachelt haben.

Im Anschluss entriss er dem Jungen einen schwarzen Rucksack samt Sportbekleidung. Beide Männer sollen den Zug dann in einer größeren Gruppe verlassen haben.

Die Polizei beschreibt den Haupttäter wie folgt:

dunkelblonde, kurze Haare mit einem Seitenscheitel



trug dunkle Oberbekleidung



Der Anstifter soll etwa gleich alt, groß und von kräftiger Statur sein. Er soll dunkelblonde Haare und ebenfalls dunkel gekleidet gewesen sein.