Unbekannte klauen VW Transporter und bringen mehrere Autofahrer in Gefahr

Um nicht von der Polizei geschnappt zu werden, schalteten die Kriminellen trotz Dunkelheit das Licht am VW aus und fuhren teilweise auf der Gegenfahrbahn. Mehrere Autofahrer mussten abrupt bremsen, um Unfälle zu vermeiden. Gegen 18.45 Uhr verloren die Einsatzkräfte die Spur des gestohlenen Transporters in Mühlhausen.

Mit dem VW fuhren die Unbekannten nach Heilbad Heiligenstadt und sprengten dort am späten Freitagnachmittag einen Zigarettenautomaten. Die Täter konnten allerdings keine Beute machen und flüchteten danach über die B247 in Richtung Mühlhausen.

Die Täter hatten in einer Nacht von bis Freitagmittag einen Volkswagen Transporter mit Erfurter Kennzeichen von einem Gelände einer Erfurter Gärtnerei gestohlen.

Rund 45 Minuten später baute die Diebesbande in der August-Röbling-Straße in Erfurt einen Unfall. Sie waren von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Da der Volkswagen nicht mehr fahrbereit war, zündeten sie ihn an. Der VW brannte vollständig aus, die Täter flüchteten zu Fuß.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu den Insassen des roten VW Transporters T4 machen können. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361 5743-24602) entgegen.