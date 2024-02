Mit Messer und Machete: Räuber (15) meldet sich mit seiner Mutter auf Revier

Die Polizei suchte nach einem Hauptverdächtigen, der in Treptow-Köpenick eine Gruppe von Jugendlichen ausgeraubt haben soll. Dieser hat sich nun gestellt.

Von Mia Goldstein

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat sich der Hauptverdächtige im Falle des Raubs in einem Park in Alt-Treptow gestellt. Demnach erschien der 15-Jährige in Begleitung seiner Mutter und eines Rechtsanwalts auf dem Polizeirevier. Die Ermittlungen dauern an.

Originalmeldung vom 16. Februar, 10.24 Uhr:

Berlin - Die Polizei sucht nach einem Hauptverdächtigen, der in Treptow-Köpenick eine Gruppe von Jugendlichen überfallen und ausgeraubt haben soll.

Mit diesen Fotos suchte die Polizei nach dem Haupttatverdächtigen aus Berlin. Die Tat soll sich den Ermittlern zufolge am 26. Mai des vergangenen Jahres kurz vor 23 Uhr in einer Parkanlage in der Puschkinallee in Alt-Treptow ereignet haben. Demnach wurde eine Gruppe, bestehend aus zehn bis 15 Jugendlichen, von dem bislang Unbekannten angegriffen. Zunächst soll der zur Fahndung ausgeschriebene einen, dann einen weiteren Teenager ausgeraubt haben. Fahndung Mit Schockanruf fünfstellige Summe ergaunert: Wer kennt diese Betrügerin? Der Unbekannte soll den beiden dabei ein Messer vorgehalten haben, um seinen Forderungen nach Geld und Wertgegenständen gewaltsam durchzusetzen. Währenddessen sollen andere zu dem Gesuchten gehörende Jugendliche vor der Gruppe eine Drohkulisse aufgebaut und diese mit Messern und einer Machete eingeschüchtert haben. Verletzt wurde bei dem Raubüberfall niemand.

Polizei: Wer kann Hinweise geben?