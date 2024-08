Vater berührt Kind mehrfach unsittlich: Polizei fahndet nach Familienbad-Grapscher

Potsdam - Nach einem sexuellen Übergriff auf ein Mädchen in einem Sport-, Kinder und Familienbad im Landkreis Havel fahndet die Kriminalpolizei nach einem Mann.

Mit diesem Bildausschnitt erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizeidirektion West

Der Gesuchte soll am Nachmittag des 9. Mai 2024 in der Haveltherme Werder ein Kind im Bereich der Wasserrutsche mehrfach unsittlich berührt haben, teilte die Polizei am heutigen Donnerstag mit.

Zuvor war das Mädchen mit dem Verdächtigen und dessen Tochter (geschätztes Alter: vier bis sechs Jahre) auf der Wasserrutsche.

Dort soll der Mann das Kind mehrfach unsittlich berührt und beim Ausstieg aus dem Wasserbecken auch am Gesäß angefasst haben.

Die Kripo fragt: