Vergewaltigung auf NRW-Parkplatz: Fahndung nach mutmaßlichem Täter beendet

Ob es sich bei dem Mann wirklich um den Vergewaltiger einer Frau in Rheinbach handelt, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Bonner Polizei hat die öffentliche Fahndung beendet. Der Tatverdächtige hat sich selber bei den Ermittlern gemeldet, hieß es am heutigen Montag.

Rheinbach – Die Polizei hat Fotos von einem unbekannten Mann veröffentlicht, der eine Frau (46) auf einem Parkplatz in Rheinbach bei Bonn vergewaltigt haben soll.

Die Polizei hat Fotos des mutmaßlichen Vergewaltigers veröffentlicht. © Polizei Bonn

Der Mann von den Bildern steht unter dringendem Verdacht, sich am 3. März 2023 in einem Audi sexuell an der 46-Jährigen vergangen zu haben. Nach Angaben der Ermittler kam es zur "vollendeten Vergewaltigung".

Demnach hatte sich der Täter an dem besagten Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Meckenheim getroffen. Dann fuhr er mit der Frau auf den Parkplatz Münstereifeler Straße am Freizeitpark Rheinbach.

Weil die Ermittlungen der Polizei bislang nicht auf die Spur des Verdächtigen geführt haben, hoffen die Beamten nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.