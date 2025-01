Versuchte Vergewaltigung im Stadtpark: Polizei schnappt Sittenstrolch

Hamburg - Sie haben ihn! Mehrere Monate nach einem versuchten Sexualdelikt in Hamburg konnte die Polizei einen Triebtäter festnehmen.

Der 25-Jährige wurde in Untersuchungshaft gesteckt und muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte den Störenfried zunächst und stellte dabei eine große Übereinstimmung zu dem Phantombild eines Mannes in einer Öffentlichkeitsfahndung fest. Der Tatverdächtige, ein 25 Jahre alter Mann, wurde daraufhin verhaftet und auf ein Polizeirevier gebracht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Beamte den Mann am Donnerstag festgenommen, nachdem mehrere Passanten im Harburger Stadtpark von ihm belästigt worden waren.

Die Polizei hatte mit einem Phantombild nach dem Täter gesucht. © Polizei Hamburg

Die Tat hatte sich bereits am 9. September 2024 gegen 23 Uhr im Harburger Stadtpark ereignet. Zu der Zeit war dort eine 46-Jährige spaziert. Wie die Polizei in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte, hatte ein Mann die Frau in offensichtlich sexueller Absicht angesprochen. Sie hatte die Gesprächsversuche deutlich abgelehnt und war weitergegangen.

Doch im Bereich des nördlichen Parkausgangs hatte der Mann die 46-Jährige unvermittelt angegriffen. Er hatte sie dabei im Gesicht verletzt und zu Boden gestoßen.

Der Angreifer hatte die Frau fixiert. Sie hatte laut geschrien und sich gewehrt. Damit hatte der Mann anscheinend nicht gerechnet und von ihr abgelassen. Anschließend war er in unbekannte Richtung davon gelaufen.

Nach monatelangen Ermittlungen konnte der Sittenstrolch nun festgenommen werden.

Erstmeldung, 23. Januar, 16.31 Uhr; aktualisiert am 31. Januar um 14.24 Uhr.