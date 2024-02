Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei fahndet nach diesem Mann

Gelnhausen/Wächtersbach - Es geht um versuchten Mord oder versuchten Totschlag am Bahnhof Wächtersbach: Die Polizei in Südhessen fahndet öffentlich nach einem unbekannten Mann!

Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen fragen die Bevölkerung: Wer kennt diesen Mann? Es geht um ein versuchtes Tötungsdelikt! © Polizeipräsidium Südosthessen

Der Vorfall, um den es dabei geht, ereignete sich bereits im vergangenen Jahr am Morgen des 18. Novembers, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen am heutigen Dienstag gemeinsam mitteilten.

Demnach hielt sich ein 20 Jahre alter Mann gegen 6 Uhr am Bahnsteig 1 des Wächtersbacher Bahnhofs auf. "Er stürzte in das Gleisbett, zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden", fügte ein Sprecher hinzu.

Ermittlungen hätten inzwischen allerdings Hinweise darauf ergeben, dass der junge Mann von einem unbekannten Täter geschubst worden sein könnte.

Für Polizei und Staatsanwaltschaft ist das Grund genug, Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufzunehmen.