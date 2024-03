Verurteilter Gewalttäter nach Flucht in Spanien festgenommen: Staatsanwaltschaft will Auslieferung

Alicante (Spanien)/Dortmund - Nach der Festnahme eines mit europäischem Haftbefehl gesuchten Mannes in Spanien will die Dortmunder Staatsanwaltschaft eine Überstellung nach Deutschland veranlassen.

Die Dortmunder Staatsanwaltschaft will die Auslieferung eines verurteilten Gewalttäters (36) erwirken. (Symbolfoto) © Caroline Seidel-Dißmannel/dpa

"Über unsere Rechtshilfeabteilung kümmern wir uns jetzt um die Auslieferung", sagte Staatsanwalt Henner Kruse am heutigen Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Kruse bestätigte einen Bericht des "Westfälischen Anzeigers", wonach der wegen eines Raubüberfalls in Hamm (Nordrhein-Westfalen) bereits verurteilte Gesuchte am vergangenen Mittwoch in Spanien festgenommen wurde.

Das Dortmunder Landgericht hatte Anfang September 2023 den damals 36 Jahre alten Mann wegen schweren Raubes zu neun Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Das Urteil erging in Abwesenheit des Mannes. Er war im Anschluss an ein Anfang August abgelegtes Geständnis vorerst aus der Untersuchungshaft entlassen worden und danach geflüchtet.