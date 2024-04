Verwirrt wirkender Mann stiehlt mehrere Hundert Euro: Wer kennt das Phantom?

Blankenfelde/Rangsdorf - Mit einem Phantombild fahndet die Polizei Brandenburg nach einem mutmaßlichen Dieb, der in Blankenfelde und Rangsdorf (beide Teltow-Fläming) zugeschlagen hat.

Die Polizei Brandenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird der Mann auf dem Phantombild. © Marcus Brandt/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Behörde mitteilte, trat der Unbekannte erstmals Ende November in einer öffentlichen Einrichtung in Blankenfelde in Erscheinung.

Laut einem Zeugen machte der Mann einen verwirrten Eindruck, sah sich im Gebäude um und verließ dieses nach zweimaliger Ansprache wieder.

Wenig später fiel auf, dass Schlüssel der Einrichtung fehlten und offenbar zweimal versucht worden war, Geld zu stehlen.

In einer anderen öffentlichen Einrichtung, diesmal in Rangsdorf, gelang der Diebstahl einige Tage später und es wurde Geld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Auch hier ist der unbekannte Mann tatverdächtig.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: