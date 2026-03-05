Vier Keller aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise zu diesem Einbrecher

Schönefeld - Die Brandenburger Polizei bittet im Zusammenhang mit einem Kellereinbruch in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer kann Hinweise zur Identität dieses Mannes geben? © Friso Gentsch/dpa; Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Bewohner zweier Aufgänge eines Wohnblocks in den Wehrmathen machten am 20. Mai 2025 eine böse Entdeckung: Ein bislang unbekannter Täter hatte sich Zugang zum Keller verschafft und dort gleich vier Verschläge aufgebrochen.

Eine Frau konnte den flüchtenden Mann noch beobachten.

Dank der Hinweise konnte die Polizei ein Phantombild des gesuchten Einbrechers erstellen.

Nun möchten die Ermittler von der Bevölkerung wissen: