Vier Keller aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise zu diesem Einbrecher
Schönefeld - Die Brandenburger Polizei bittet im Zusammenhang mit einem Kellereinbruch in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Bewohner zweier Aufgänge eines Wohnblocks in den Wehrmathen machten am 20. Mai 2025 eine böse Entdeckung: Ein bislang unbekannter Täter hatte sich Zugang zum Keller verschafft und dort gleich vier Verschläge aufgebrochen.
Eine Frau konnte den flüchtenden Mann noch beobachten.
Dank der Hinweise konnte die Polizei ein Phantombild des gesuchten Einbrechers erstellen.
Nun möchten die Ermittler von der Bevölkerung wissen:
- Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Person geben?
- Wer hat Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort der Person?
Wer wichtige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Flughafen in Schönefeld unter der Telefonnummer 030 63480-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Alternativ kann das Hinweisportal im Internet genutzt werden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa; Polizei Brandenburg (Bildmontage)