Vollen Einkaufswagen geklaut! Wer erkennt diese zwei Diebe?

Thale - Bereits im Juni klauten zwei Täter eine Unmenge an Waren aus einem Supermarkt im Landkreis Harz. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Duo.

Diese beiden Täter sollen im Juni einen Rewe-Markt beklaut haben. Wer erkennt sie? © Bildmontage: 1213RF/chalabala, Polizeirevier Harz

Am 17. Juni betraten die Unbekannten gegen 18.20 Uhr den Rewe-Markt in der Otto-Schönermark-Straße in Thale (Sachsen-Anhalt).

Gemeinsam luden sie Ware in ihren Einkaufswagen, und verließen dann ohne zu zahlen das Geschäft, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Eine Zeugin hatte die Gauner bemerkt und sprach sie an, daraufhin rannten die beiden mit dem Diebesgut davon.

Der angerichtete Schaden würde knapp 430 Euro betragen, so die Polizei.

Zur Fahndung veröffentlichte die Polizei nun eine Aufnahme der Überwachungskamera und hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung. Bei den vermeintlichen Tätern handele es sich um einen Mann mittleren Alters sowie eine junge Frau.