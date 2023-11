Vor Kind (11) masturbiert: Wer kennt diesen Mann?

Mit diesen Fotos erhofft sich die Berliner Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Berlin

Die widerliche Tat soll bereits am 9. Februar 2022 gegen 7.40 Uhr in Berlin-Schöneberg passiert sein, teilte die Behörde am Montag mit.

Demnach soll der Mann in der Motzstraße/Ecke Geisbergstraße vor einem elfjährigen Kind seine Hose heruntergezogen und masturbiert haben, hieß es weiter.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

circa 30 bis 45 Jahre alt

circa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß

schwarze Haare, Mittelscheitel

dunkel gekleidet, grauer Rucksack

Die Polizei fragt: