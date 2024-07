Vor über einem Jahr mit Kindern verschwunden: Polizei fahndet nach dieser Mutter

Pricilla Patricia Lefoldt (35) hatte ihre beiden Kinder am 15. Januar 2023 entgegen der Sorgerechtsvereinbarung nicht an den Vater übergeben. Seither fehlt von den dreien jede Spur. © Bildmontage: Polizei Mönchengladbach

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, steht die Gesuchte unter dringendem Tatverdacht, am 15. Januar 2023 entgegen der Sorgerechtsvereinbarung die gemeinsamen Kinder ihrem Vater nicht wieder übergeben zu haben.

Nach Angaben der Ermittler sind die 35-Jährige und ihr ehemaliger Lebensgefährte Eltern eines neun und sieben Jahre alten Kindes, die bereits seit 2022 bei ihrem Vater in Mönchengladbach leben.

Eigentlich sollte die Frau die Kinder am 15. Januar 2023 nach einem Besuch bei ihr wieder zurück nach Hause bringen, doch sowohl Lefoldt als auch der Nachwuchs verschwand. Seither fehlt von der 35-Jährigen und den Kindern jede Spur.

Weil die Polizei den Aufenthaltsort der drei auch nach umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit weiteren Bundesländern nicht ausmachen konnte, erließ das Amtsgericht Mönchengladbach auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen einen nationalen und europäischen Haftbefehl gegen Lefoldt.

Zudem veröffentlichen die Ermittler am Donnerstag ein Foto der Gesuchten.