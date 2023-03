Wo ist Pascal aus Freital? 17-Jähriger wird vermisst

Wo ist Pascal P. (17)? © Polizei Dresden

Der Jugendliche wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag an der Löbtauer Straße in Dresden gesehen.

Seitdem fehlt jede Spur von ihm, auch die Kontrolle von möglichen Aufenthaltsorten brachte keinen Erfolg.

Pascal wird wie folgt beschrieben:

1,68 Meter groß

schlank

dunkelbraune Haare

trug zuletzt eine blaue Jenas und eine dunkelblaue Jacke

trägt eine Brille

hat einen Rucksack dabei

Es ist nicht das erste Mal, dass Pascal verschwand. In den vergangenen Jahren wurde der Junge bereits mehrfach als vermisst gemeldet.