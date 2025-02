07.02.2025 17:43 Wer kennt den Ekel-Täter? Er steckte in 19 Fällen Katzenkot in Briefkästen von Politikern

Bei der Suche nach dem Mann, der in 19 Fällen Katzenkot in Briefkästen von Politikern in Eschwege steckte, hat die Polizei nun Fahndungsfotos veröffentlicht.

Von Marc Thomé

Eschwege - Bei der Fahndung nach einem Mann, der im nordhessischen Eschwege unter anderem mehrfach Katzenkot in Briefkästen verschiedener Parteien gesteckt hat, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dieser Mann soll in 19 Fällen unter anderem Katzenkot in die Briefkästen eines Landtagsabgeordneten der Grünen und der CDU gesteckt haben. © Bild-Montage: Polizei Eschwege/Polizei Eschwege Zu diesem Zweck wurden auch zwei Fotos des mutmaßlichen Täters aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Freitag sagte, gehen mittlerweile 19 Taten auf das Konto des Mannes, die sich alle im vergangenen Jahr ereignet hatten. In einigen Fällen habe er zusätzlich Flaschen im Eingangsbereich des jeweiligen Gebäudes zerschlagen. Am 12. Januar 2024 schlug der Täter demnach erstmals zu. Hier deponierte er den Katzenkot im Briefkasten sowie vor dem Haupt- und dem Hintereingang des Regionalbüros des Angeordneten von Bündnis 90/Grüne in der Innenstadt von Eschwege. Fahndung Gruppe stiehlt Waren im Wert von mehreren hundert Euro: Wer kann Hinweise geben? Eine Woche später nahm der Mann dann den Briefkasten des Landtagsabgeordneten der CDU ins Visier, den er laut dem Polizeisprecher ebenfalls massiv mit Katzenkot beschmierte. Am 30. Januar 2024 habe dann vermutlich derselbe Täter Namensschilder von Türklingel und Briefkasten des Grünen-Abgeordneten abgerissen und erneut Kot in den Briefkasten des Abgeordneten der CDU gesteckt. Zumeist verwendete der Täter Katzenstreu mit Katzenkot, um die Briefkästen zu verschmutzen. (Symbolbild) © 123RF/milanaumova Staatsanwaltschaft hat Verfahren gegen den Täter eingeleitet Bis zum Dezember seien in diesem Zusammenhang schließlich insgesamt 19 Taten angezeigt worden, die sich alle an den beiden bereits erwähnten Orten ereignet hatten. Mittlerweile hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Kassel ein Verfahren gegen den unbekannten Mann eingeleitet und es wurde die Öffentlichkeitsfahndung beschlossen. Hinweise zu der auf den Fotos abgebildeten Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05651/9250 entgegen.

