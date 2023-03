Wer kennt diesen Mann? Er soll einer Frau in der U6 ins Gesicht geschlagen haben

Die Polizei sucht nach diesem Tatverdächtigen aus der Berliner U-Bahn. © Polizei Berlin

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll es am Mittwoch, dem 25. Januar, gegen 18.10 Uhr in einem Zug der U-Bahn-Linie 6 am Bahnhof Mehringdamm zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sein.

Demnach soll der auf den Fotos abgebildete Mann einer 31-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch die Frau eine Platzwunde an der Lippe erlitt.

Zudem klagte die 31-Jährige nach dem Angriff über Kopfschmerzen. Auch die Brille der Frau wurde durch die Faustschläge beschädigt.

Zuvor habe der abgebildete Mann bereits andere Fahrgäste belästigt, was die 31-Jährige verächtlich kommentiert haben soll. Nun sucht die Polizei mittels Aufnahmen aus einer Überwachungskamera nach dem Mann und fragt: