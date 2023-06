Wer kennt diesen mutmaßlichen Räuber aus Alt-Hohenschönhausen?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach Angaben der Ermittler soll der zur Fahndung ausgeschriebene Mann am 30. Juni 2022 einen 20-Jährigen in der Konrad-Wolf-Straße/Sandinostraße gegen 2.40 Uhr angesprochen haben.

Daraufhin soll der mutmaßliche Räuber dem jungen Mann eine Schusswaffe vorgehalten und ihn aufgefordert haben, an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben.

Nach Abhebung einer höheren Bargeldsumme in einer Bankfiliale in einem Einkaufszentrum am Prerower Platz 1 fuhren der Tatverdächtige und der 20-Jährige zeitweise gemeinsam mit der Tram M5 in Richtung Hauptbahnhof.

Die Polizei fragt: