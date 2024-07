Zwei Männer schwer verletzt: Wer kennt diesen Macheten-Mann?

Demnach soll sich die Tat am 14. Januar 2024 gegen 19 Uhr in dem Bahnhof im Bezirk Mitte zugetragen haben. Hier soll der Gesuchte mit einem 29-Jährigen in einen Streit geraten sein.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a, 10559 Berlin-Moabit, während der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-273110 oder per E-Mail Dir2K31@polizei.berlin.de, außerhalb der Bürodienstzeiten an den Kriminaldauerdienst der Direktion 2 unter (030) 4664-271100 sowie an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin.