Tote Frau in Wohnung: Ermittler schnappen Tatverdächtigen

Wenige Stunden nach dem Fund einer getöteten Frau in Leverkusen haben Ermittler einen Bekannten festgenommen. Ist er der Täter?

Leverkusen - Nach dem grausigen Fund einer Frauenleiche im Leverkusener Stadtteil Opladen haben Ermittler einen Tatverdächtigen (33) festnehmen können.

Kurz nach dem Fund der Frau sicherten die Ermittler Spuren am Tatort.  © Vincent Kempf

Informationen der Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge habe man den 33-Jährigen noch am Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, im Ludwig-Rehbock-Park festgenommen.

Bei ihm soll es sich demnach um einen Bekannten des Opfers handeln, heißt es.

Außerdem sei die getötete Frau inzwischen obduziert.

Es werde nun geprüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen ausreichen, um gegen den Festgenommenen einen Haftbefehl wegen eines Tötungsdeliktes zu erlassen.

