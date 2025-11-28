Tote Frau in Wohnung: Ermittler schnappen Tatverdächtigen

Leverkusen - Nach dem grausigen Fund einer Frauenleiche im Leverkusener Stadtteil Opladen haben Ermittler einen Tatverdächtigen (33) festnehmen können.

Kurz nach dem Fund der Frau sicherten die Ermittler Spuren am Tatort. © Vincent Kempf

Informationen der Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge habe man den 33-Jährigen noch am Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, im Ludwig-Rehbock-Park festgenommen.

Bei ihm soll es sich demnach um einen Bekannten des Opfers handeln, heißt es.

Außerdem sei die getötete Frau inzwischen obduziert.