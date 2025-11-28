Tote Frau in Wohnung: Ermittler schnappen Tatverdächtigen
Leverkusen - Nach dem grausigen Fund einer Frauenleiche im Leverkusener Stadtteil Opladen haben Ermittler einen Tatverdächtigen (33) festnehmen können.
Informationen der Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge habe man den 33-Jährigen noch am Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, im Ludwig-Rehbock-Park festgenommen.
Bei ihm soll es sich demnach um einen Bekannten des Opfers handeln, heißt es.
Außerdem sei die getötete Frau inzwischen obduziert.
Es werde nun geprüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen ausreichen, um gegen den Festgenommenen einen Haftbefehl wegen eines Tötungsdeliktes zu erlassen.
Titelfoto: Vincent Kempf