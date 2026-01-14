Massenschlägerei in Gerichtsflur: Auch zwei Justiz-Wachtmeister verletzt

Düsseldorf - Bei einer Massenschlägerei am Rande einer Gerichtsverhandlung sind in Düsseldorf mehrere Menschen verletzt worden.

Auf dem Flur des Düsseldorfer Landgerichts kam es am Mittwochmittag zu einer Massenschlägerei. (Symbolfoto) © Martin Gerten/dpa

Unter den Verletzten seien zwei Justizwachtmeister, sagten Sprecher des Landgerichts.

Laut einer Zeugenaussage habe die Schlägerei, an der sich 20 bis 25 Personen beteiligt hätten, auf dem Gerichtsflur begonnen.

Die Polizei eilte mit einem größeren Aufgebot dorthin, um die Streitparteien zu trennen.

In dem Prozess, der daraufhin unterbrochen und vertagt wurde, geht es um versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung.