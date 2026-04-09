2000 Euro je Doppelgänger: Systematischer Schwindel bei Fahrprüfungen vor Gericht

Heilbronn - Vor dem Heilbronner Landgericht hat einer der bislang wohl spektakulärsten Prozesse gegen eine mutmaßliche Bande von Führerscheinbetrügern begonnen.

Der Angeklagte soll als Teil einer Heilbronner Bande selbst Führerscheinprüfungen übernommen oder Stellvertreter für Fahrschüler organisiert haben. © -/dpa

Fünf Männer, darunter Inhaber von zwei Fahrschulen, sollen über ein Netzwerk Doppelgänger vermittelt haben. Als sogenannte Stellvertreter übernahmen diese laut Anklage gegen Bezahlung Dutzende theoretische Fahrprüfungen.

Insgesamt sind die Männer wegen 59 Taten im Großraum Heilbronn und Göppingen angeklagt. Organisator, Vermittler, Stellvertreter - die mutmaßlichen Betrüger seien professionell organisiert gewesen, sagte der Staatsanwalt zum Prozessauftakt.

Die Prüfungen seien eine "Einnahmequelle von erheblichem Umfang und einiger Dauer" gewesen.

Prüflinge hätten im Normalfall etwa 2000 Euro gezahlt. Es seien aber auch deutlich höhere Beträge gezahlt worden. Gemeinsam sollen die Männer mit deutscher, bulgarischer und syrischer Staatsangehörigkeit mehr als 179.000 Euro eingenommen und das Geld aufgeteilt haben.