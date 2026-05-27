Millionenstreit um brennenden Autofrachter: Gericht weist Vorwürfe gegen Porsche zurück

Stuttgart - Im Streit um den Untergang des Autofrachters "Felicity Ace" hat das Landgericht Stuttgart eine Klage gegen den Sportwagenbauer Porsche abgewiesen. Die Kammer sei nach Durchführung der Beweisaufnahme nicht davon überzeugt, dass ein Porsche Taycan Ursache des Brandes auf dem Autotransportschiff gewesen sei, teilte das Gericht mit. Den Klägerinnen stünden keine Schadenersatzansprüche zu.

Das Landgericht Stuttgart wies eine Klage über knapp 30 Millionen Euro Schadenersatz gegen Porsche ab. © Franziska Kraufmann/dpa

Geklagt hatten die Eigentümerin des Schiffes – eine japanische Reederei – und fünf Seekaskoversicherer. Sie forderten von Porsche knapp 30 Millionen Euro Schadenersatz.

Ihrer Darstellung zufolge soll sich eine Lithium-Ionen-Batterie des E-Modells der Zuffenhausener selbst entzündet und so den Brand an Bord ausgelöst haben.

Der Sport- und Geländewagenhersteller hatte die Vorwürfe bestritten und auch auf eine andere mögliche Brandursache verwiesen.

Im Zuge des Verfahrens wurde unter anderem ein Matrose vernommen. Die Entscheidung der Stuttgarter Richter vom 21. Mai ist nicht rechtskräftig.

Ob die Klageseite Rechtsmittel einlegt, war zunächst nicht bekannt.