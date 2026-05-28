Interne Infos gegen Essenseinladung? Richterin und Justizangestellte angeklagt

Heilbronn/Ulm - Unter anderem wegen mutmaßlichen Geheimnisverrats und Bestechlichkeit hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn Anklage gegen eine Richterin und zwei Justizangestellte vor dem Landgericht Ulm erhoben.

Die Verhandlungen werden am Landgericht in Ulm geführt. © Stefan Puchner/dpa

Es handelt sich um eine 36-jährige Richterin und zwei 37 und 29 Jahre alte Justizangestellte, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die 37-jährige Justizangestellte soll bei der Richterin etwa unter Vortäuschen eines dienstlichen Grundes bei der Staatsanwaltschaft Ulm angefragt haben, ob gegen ihren damaligen Freund und dessen Bruder Haftbefehle bestünden.

Dafür soll sie als Gegenleistung eine Einladung zum Essen in Aussicht gestellt haben, welches die Richterin angenommen haben soll.

Außerdem sollen dienstliche Auskünfte über Strafverfahren und Registerabfragen ohne dienstlichen Anlass weitergegeben worden sein, wie die Behörde mitteilte.