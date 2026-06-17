46-Jähriger missbraucht Kinder per Live-Chat: Mann kommt hinter Gitter

Ellwangen - Von Deutschland aus wies er in einem Chat eine Frau auf den Philippinen an, Mädchen vor laufender Kamera zu missbrauchen: Ein 46-Jähriger ist in Baden-Württemberg wegen Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern schuldig gesprochen worden. Das Landgericht Ellwangen verurteilte den Mann zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten.

Der 46-Jährige Mann wurde wegen der Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. © Tatjana Bojic/dpa

"Die Kammer hatte einen auch für sie außergewöhnlichen Fall zu beurteilen", erklärte der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch.

Es sei seines Wissens nach der einzige Fall von "Live Distant Child Abuse", der bisher in Ellwangen verhandelt wurde.

Der 46 Jahre alte Mann aus dem Kreis Heidenheim hatte die Taten gestanden und sich vor Gericht entschuldigt. "Ich kann es nicht mehr rückgängig machen, aber ich hoffe, dass es den Kindern besser geht. Tut mir leid", sagte er.

Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft für den Mann gefordert, die Verteidigung drei Jahre und acht Monate. Die Anstiftung zu einer Tat sei genauso zu bewerten wie die Tat selbst, sagte Richter Fritsch in seiner Urteilsbegründung.

Was die Taten für die Opfer jedoch für Folgen gehabt hätten, wisse man nicht - deshalb habe man dies beim Urteil nicht berücksichtigen können.

Wie das Cybercrime-Zentrum der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe in seiner Anklage mitgeteilt hatte, wurden die fünf betroffenen Kinder nach der Zerschlagung des Netzwerks durch die philippinischen Behörden in Obhut genommen.