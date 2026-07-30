Turnskandal in Stuttgart: Gekündigte Trainerin erhält Abfindung in sechsstelliger Höhe

Stuttgart - Im Stuttgarter Turnskandal ist ein juristischer Streit mit einem Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht zu Ende gegangen.

Ein Streit zwischen dem Schwäbischen Turnerbund und einer Trainerin endete jetzt mit einem Vergleich. © Bernd Weißbrod/dpa

Der Schwäbische Turnerbund (STB) erstattet einer zuvor gekündigten Trainerin 110.000 Euro Abfindung sowie insgesamt 4000 Euro Nachzahlungen. Darauf einigten sich die Parteien vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg.

Der Trainerin war im Zuge der Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart gekündigt worden, die ordentliche Kündigung zu Ende August 2025 bleibt im Rahmen des Vergleichs bestehen.

Rund um den Jahreswechsel 2024/25 hatten aktive und ehemalige Turnerinnen Missstände und unter anderem "systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch" sowie katastrophale Umstände angeprangert.

Die Richterin vor dem Landesarbeitsgericht äußerte zuvor Bedenken, ob die Missbrauchsvorwürfe für eine Kündigung ausreichen.

Die Daten seien oft falsch, der Umgang mit ärztlichen Attests Ermessenssache. Im vergangenen Jahr hatte der STB vor dem Arbeitsgericht verloren.