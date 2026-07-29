Kinder und Neffe sterben bei Unfall: Vater kommt auf Bewährung frei

Freiburg - Nach dem verheerenden Unfall bei Freiburg mit drei toten Familienmitgliedern vor rund einem Jahr ist der Fahrer des Autos zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Der 47-Jährige stand vor Gericht, weil er bei einem Unfall mit drei Toten, darunter zwei Kinder, mutmaßlich betrunken am Steuer saß. © Magdalena Henkel/dpa

Bei dem Unfall starben unter anderem seine sechsjährige Tochter und sein 27 Jahre alter Neffe. Das Amtsgericht Freiburg verhängte eine Strafe von einem Jahr und zehn Monaten. Es folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft.

"Meine Strafe wird für Sie wahrscheinlich nebensächlich sein", sagte Richter Stefan Schuller bei der Urteilsverkündung. "Mit der Schuld werden Sie ein Leben lang leben müssen."

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 47-Jährige Anfang Mai vergangenen Jahres mit mehr als 1,4 Promille im Blut den Unfall auf der B3 zwischen Schallstadt und Freiburg verursachte.

Das Auto war mit insgesamt sieben Familienmitgliedern besetzt und prallte auf einem Parkplatz entlang der B3 frontal auf den ordnungsgemäß geparkten Anhänger eines Sattelzugs. Anschließend geriet der Wagen in Brand.

Es starben der 27 Jahre alte Neffe des Verurteilten sowie zwei Mädchen im Alter von sechs und 13 Jahren, die restlichen Insassen wurden schwer verletzt. Ein Sachverständiger rekonstruierte eine Aufprallgeschwindigkeit von rund 70 Kilometern pro Stunde.