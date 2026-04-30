Erstmals Anklage wegen KI-generierter Missbrauchsbilder im Südwesten

Karlsruhe - Weil er mithilfe von KI kinderpornografische Bilder hergestellt haben soll, hat das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg Anklage gegen einen 59-Jährigen erhoben.

Polizeibeamte sichteten die sichergestellten pornografischen Inhalte. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Dem aus Karlsruhe stammenden Mann wird zur Last gelegt, in vier Fällen täuschend echt aussehende kinderpornografische Dateien erstellt zu haben.

Laut einem Sprecher des Cybercrime-Zentrums ist es das erste Mal, dass die Behörde auf Grundlage von mit KI erstellter Kinderpornografie Anklage erhebt.