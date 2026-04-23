Mann fährt Mutter und Söhne tot: Urteil laut Angehörigen "eine Frechheit"

Esslingen - Eine junge Mutter und ihre beiden kleinen Söhne starben noch am Unfallort: Nach einem Unfall mit drei Toten in Esslingen nahe Stuttgart ist der Fahrer des Unfallwagens zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Bei dem schweren Verkehrsunfall im Oktober 2024 sind drei Personen gestorben. © -/SDMG/dpa

Dass ihr Urteil bei den Angehörigen nicht gut ankommen wird, scheint die Richterin schon zu ahnen. "Es gibt keine Worte, die den Schmerz über Ihren Verlust lindern können", sagt sie bei der Urteilsbegründung im Amtsgericht Esslingen an die Familie der Unfallopfer gerichtet.

Eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monate hat sie zuvor gegen den heute 55 Jahre alte Angeklagten verhängt. Dafür dass er nach Überzeugung des Gerichts mit seinem Auto bei einem Unfall eine Mutter und ihre beiden Söhne getötet hat, wird er der fahrlässigen Tötung in drei Fällen schuldig gesprochen.

Weil die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, muss er nicht ins Gefängnis, sofern er sich an seine Bewährungsauflagen hält.

"Eine Frechheit" sei das, sagt der Ehemann der getöteten Frau und der Vater der beiden Kindern kurz darauf vor dem Gerichtssaal. Insbesondere die Bewährungsstrafe kann er nicht nachvollziehen. "Wir Angehörige wurden lebenslang verurteilt. Meine Frau und meine Kinder kommen nie wieder zurück."

Das Amtsgericht Esslingen sprach den 55-Jährigen der fahrlässigen Tötung in drei Fällen schuldig.