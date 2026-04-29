Nach Schüssen auf Kioskbesitzer in Mannheim: Schütze muss hinter Gitter

Mannheim - Nach den Schüssen auf einen Kioskbetreiber in Mannheim hat das Landgericht einen 27-Jährigen zu elf Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt.

Der Angeklagte wurde vor dem Landgericht von zwei Anwälten vertreten und von einer Dolmetscherin (M.) unterstützt. © Stefanie Järkel/dpa

Er soll demnach im Auftrag einer unbekannten Person im vergangenen Oktober versucht haben, den damals 39-Jährigen zu töten. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Mann soll laut Gericht am Abend des 4. Oktober den an diesem Tag erst neu eröffneten Kiosk betreten und dann "vollkommen überraschend" auf den Betreiber geschossen haben. Dieser sei im Brustbereich getroffen worden und zusammengesackt.

Der Täter habe angenommen, seine Tat vollendet zu haben, und sei geflüchtet. Laut der Aussage des Opfers beim Prozessauftakt könnte hinter dem versuchten Mord ein geschäftlicher Konkurrent aus der Türkei stehen.

Aufgrund von Zeugenaussagen, Videoaufzeichnungen, DNA-Spuren und auch der Ortung des Handys kamen die Ermittler dem Angeklagten auf die Spur, wie das Gericht ausführte.

Dazu trug auch das auffällige Tattoo einer Kalaschnikow auf dem Hals des Täters bei. Mehr als eine Woche nach der Tat war der damals 26-Jährige in Berlin festgenommen worden.