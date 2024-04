Ex-Freundin (†42) aus Eifersucht erstochen: Mann (45) muss hinter Gitter!

Tübingen - In Tübingen ereignet sich im September des vergangenen Jahres ein Drama - ein Mann soll seine frühere Freundin getötet haben. Es war Mord , urteilt das Landgericht Tübingen nun.

Der 45-Jährige saß zuvor in Untersuchungshaft. © Tatjana Bojic/dpa

Der 45 Jahre alten Mann wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter Armin Ernst bescheinigte ihm am Dienstag niedrige Beweggründe. Hauptmotiv sei Eifersucht des Mannes gewesen sowie das Unvermögen, die Trennung von seiner Lebensgefährtin zu akzeptieren.



Im September des vergangenen Jahres nahm der 45-Jährige nach einem Streit mit der Frau laut Urteil ein Jagdmesser mit einer Klingenlänge von 12,5 Zentimetern an sich.

Damit fügte er dem Opfer laut Gericht fünfmal in schneller Folge fatale Verletzungen in Bauch, Brust und Hals zu. Die 42-Jährige verblutete. Der Täter sei bei dem Angriff nüchtern und voll schuldfähig gewesen, sagte Ernst. Der Angeklagte habe sich für die Todesstrafe für das Opfer entschieden.

Zum Auftakt des Prozesses hatte der 45-Jährige angegeben, sich nicht an die Tat erinnern zu können. Er sei mit einem Messer in das Zimmer seiner Ex-Freundin gegangen, weil er sich damit vor ihr habe töten wollen, hieß es in einer vom Verteidiger verlesenen Erklärung des 45 Jahre alten ukrainischen Staatsangehörigen.