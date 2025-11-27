Junge (†4) aus Fenster geworfen? Freispruch für Mutter

Bad Friedrichshall - Nach dem tödlichen Sturz eines vierjährigen Jungen aus einem Fenster eines Dachbodens in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) ist die Mutter des Jungen freigesprochen worden.

Die Verteidigung hatte – bei Annahme der Schuldfähigkeit – auf fahrlässige Tötung plädiert und die Verhängung einer moderaten Geldstrafe beantragt.

Wegen des "im Zustand der Schuldunfähigkeit begangenen Mordes" sei die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden, teilte das Gericht mit. Das hatten demnach auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefordert.

Die Staatsanwaltschaft hatte der Frau in dem Mordverfahren vorgeworfen, ihren Sohn am 21. Januar aus dem Dachbodenfenster der Familienwohnung in Bad Friedrichshall geworfen zu haben und anschließend selbst gesprungen zu sein, um ihm und sich das Leben zu nehmen.

Der Sohn starb an seinen schweren Verletzungen, die Angeklagte überlebte den Sturz schwer verletzt.

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da es sich jedoch um einen mutmaßlich erweiterten Selbstmord-Versuch handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.