Vater eskaliert bei Wegnahme seiner Kinder: Polizist bis heute noch krankgeschrieben

Rosengarten/Heilbronn - Ein Vater wehrte sich Anfang Juli heftig gegen die Wegnahme seiner Kinder und griff zum Messer . Einen Beamten verfolgt der Tag bis heute.

Der Vater (35) muss sich vor Gericht verantworten. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35 Jahre alten Vater der Kinder versuchten Totschlag, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Freiheitsberaubung vor. Die Anklage geht davon aus, dass der Mann sich massiv gegen die Wegnahme seiner Kinder durch einen Gerichtsvollzieher gewehrt habe.

Er soll einen Polizisten, der den Gerichtsvollzieher begleitete, mit einem Brotmesser angegriffen haben.

Der Beamte berichtete vor Gericht, dass er zunächst einen Schlag am Oberarm und direkt danach zwei Schläge auf seiner Schutzweste gespürt habe. Erst danach habe er den Arm des Mannes und das Messer gesehen.

Weil das Messer nicht durch die Schutzweste des Beamten drang, wurde er nicht körperlich verletzt. Dennoch hat der Einsatz bis heute heftige Folgen für den Polizisten. Er sei seit dem Einsatz krankgeschrieben, ihm sei eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden, berichtete er vor Gericht.

Er wisse derzeit nicht, wie es weitergehe. Den Tag des Einsatzes vergesse er nicht. "Ich denke jeden Tag an den 1. Juli."