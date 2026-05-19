Führerschein-Betrugsprozess in Heilbronn: Haftstrafen für fünf Männer

Heilbronn - Das Gericht hat entschieden, fünf Männer sind wegen organisierten Führerscheinbetrugs zu Haftstrafen verurteilt worden.

Eine Heilbronner Bande soll vor allem in Baden-Württemberg Führerscheinprüfungen übernommen oder Stellvertreter für Fahrschüler organisiert haben. © Katharina Kausche/dpa

Das Landgericht Heilbronn verurteilte sie zu Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie vier Jahren und drei Monaten.

Die Angeklagten, darunter die Inhaber zweier Fahrschulen aus dem Raum Heilbronn und Göppingen, haben dem Gericht zufolge jahrelang Stellvertreter vermittelt, die gegen Bezahlung theoretische Führerscheinprüfungen für andere ablegten.

Die Männer seien geständig gewesen, was zu einem milderen Urteil geführt hat, so das Gericht.

Für die Interessenten wurden der Anklage zufolge möglichst ähnlich aussehende Doppelgänger gesucht. Diese sollen sich mit den Ausweisdokumenten der eigentlichen Prüflinge ausgewiesen und an deren Stelle die theoretischen Prüfungen abgelegt haben.

Die Prüflinge sollen für den Betrug meist rund 2000 Euro bezahlt haben, in einzelnen Fällen laut Anklage aber deutlich mehr. Insgesamt soll die Gruppe mehr als 179.000 Euro eingenommen und untereinander aufgeteilt haben.