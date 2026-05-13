Missbrauch während der Behandlung: Physiotherapeut erhält Bewährungsstrafe

Ellwangen - Ein Physiotherapeut ist vom Landgericht Ellwangen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden, weil er eine Patientin sexuell missbraucht hat.

Der angeklagte Physiotherapeut wurde nun wegen sexuellem Missbrauch verurteilt. © Stefan Puchner/dpa

Die Kammer folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Vorsitzende Richter ließ offen, ob der 54-Jährige seine Zulassung verlieren wird: "Dies war nicht unsere Entscheidung."

"Ein schwieriges Verfahren für alle Beteiligten, weil Aussage gegen Aussage steht", so der Richter. Entscheidend sei die Glaubhaftigkeit der Beteiligten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann sich in mindestens einer Sitzung an der 34-Jährigen verging.

Dabei wertete das Gericht einen Chat der Frau mit ihrer Schwägerin als entscheidend, bei dem sie das Erlebte schilderte. Der Mann habe sie demnach unter anderem an den Brüsten berührt und sei mit den Fingern in sie eingedrungen. Die 34-Jährige beschrieb einen Tag danach in dem Chat, wie sie sich nicht in der Lage gesehen habe, sich zu wehren.

Die Frau selbst, die bei dem Verfahren als Nebenklägerin auftrat, sagte am ersten Verhandlungstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Ehemann und Schwägerin bestätigten später ihre Darstellungen. Dies unterstrich auch eine Richterin vom Amtsgericht in Bad Mergentheim – sie vernahm die Betroffene im Zuge eines anderen Verfahrens gegen den Physiotherapeuten.

Alle Zeugen beschrieben, wie die junge Frau von dem Erlebten stark geprägt sei und darunter leide.