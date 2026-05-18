Junge (†12) auf Parkplatz überfahren: 18-Jähriger wegen Mordes verurteilt

Niedernhall/Heilbronn - Nach dem Tod eines zwölfjährigen Jungen auf einem Supermarktparkplatz in Niedernhall ist ein 18-Jähriger wegen Mordes verurteilt worden.

Der Jugendliche (18) wurde wegen Mordes verurteilt und muss nun ins Gefängnis. © Bernd Weißbrod/dpa

Das Gericht verhängte in Heilbronn eine Jugendstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten. Zudem wird dem Heranwachsenden seine Fahrerlaubnis entzogen. "Das Geschehen als solches ist unbegreiflich", sagte der Richter.

Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Jugendstrafe für den 18-Jährigen gefordert. Die Verteidigung hatte von einem tragischen Unfall infolge eines Fahrfehlers gesprochen und lediglich sogenannte "Zuchtmittel" gefordert, also etwa bestimmte Auflagen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Zwölfjährige war am 11. September 2025 nach einem Streit auf dem Parkplatz eines Supermarktes von dem Auto des 18-Jährigen überfahren worden und noch am Unfallort gestorben.

Dem Geschehen war ein Streit zwischen dem Zwölfjährigen und einem Freund des Angeklagten vorausgegangen.

Der 18-Jährige handelte der Anklage zufolge aus Wut und Rache. Er habe den Jungen mit seinem Wagen verfolgt, angefahren und mehr als 20 Meter mitgeschleift.