Gondel stürzt mit drei Männern in die Tiefe: Wird der Kranführer angeklagt?

Horb am Neckar - Rund ein Jahr nach dem tödlichen Absturz einer Transportgondel an einer Brücken-Baustelle im Nordschwarzwald hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abgeschlossen.

Für die Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch an der Unglücksstelle. © Christoph Schmidt/dpa

Zunächst müssten nun die Verfahrensbeteiligten benachrichtigt werden, bestätigte ein Sprecher. Dann werde die Öffentlichkeit informiert. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Ermittler waren früh nach dem Absturz von menschlichem Versagen als Ursache ausgegangen.

Das Unglück vom 20. Mai 2025 in Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) hatte weit über die Region hinaus für Entsetzen gesorgt. Die an einem Kran hängende Transportgondel war damals mit drei Bauarbeitern abgestürzt. Die Männer im Alter von 40 bis 46 Jahren - zwei Polen und ein Deutscher - waren sofort tot. Die Transportgondel hätte sie auf einen Brückenpfeiler auf der Baustelle an der Hochbrücke Horb bringen sollen.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den damals 36 Jahre alten Kranführer ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Im Falle einer Verurteilung drohen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Ob es aber zu einer Anklage und einem Prozess kommt, ist noch offen.

Der damalige baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte das Unglück als einen der schwersten Arbeitsunfälle bezeichnet, die es je auf einer Straßenbaustelle im Land gegeben habe.