Mann (†27) zu Todes-Trinken bewegt: Vier Jugendliche bekommen Bewährung

Heidelberg/Eberbach - Sie haben einen 27-Jährigen dazu gebracht, eine tödliche Menge Alkohol zu trinken: Das Landgericht Heidelberg hat vier Jugendliche wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt.

Der Mann (†27) hatte schlussendlich fünf Promille im Blut. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bewährungsstrafen für die heute 16- und 17-Jährigen reichen von zwei Jahren bis zu einem Jahr und drei Monaten, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte.

Der Mann starb laut Anklage im Oktober 2024 - drei Tage nach dem Treffen von Opfer und Tätern - an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Das Verfahren fand wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die zum Tatzeitpunkt 15 beziehungsweise 16 Jahre alten Angeklagten und das Opfer kannten sich laut Gericht vor der Tat. Sie sollen sich in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) in der Wohnung eines der Angeklagten getroffen haben.

Dort sollen sie an dem Abend den 27-Jährigen dazu veranlasst haben, erhebliche Mengen hochprozentiger alkoholischer Getränke zu trinken, wie die Gerichtssprecherin sagte. Angaben zu Art und Menge machte sie nicht.