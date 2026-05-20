Bundesfinanzhof erklärt neue Grundsteuer im Südwesten für rechtens

München/Stuttgart - Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Grundsatzurteil die Klagen gegen die Neuregelung der Grundsteuer in Baden-Württemberg abgewiesen.

Der Bundesfinanzhof in München verhandelte zwei Klagen aus Stuttgart und Karlsruhe gegen das seit vergangenem Jahr geltende Landesgrundsteuergesetz. © Sven Hoppe/dpa

Das seit vergangenem Jahr geltende Gesetz verstößt nach Einschätzung des II. Senats am höchsten deutschen Finanzgericht nicht gegen das Grundgesetz oder die baden-württembergische Landesverfassung Rechtsgrundsätze. Das sagte die Vorsitzende Richterin Franceska Werth bei der Urteilsverkündung.

Das Grundsteuergesetz trifft direkt etwa 5,6 Millionen Eigentümer im Land. Indirekt zahlen aber auch Mieter, da Vermieter die Kosten in aller Regel umlegen.

Verhandelt wurden zwei Klagen aus Stuttgart und Karlsruhe, doch ging es bei den Verfahren weniger um die Einzelfälle, sondern vielmehr um das Grundsätzliche.

Die Anwälte der klagenden Hausbesitzer aus Stuttgart und Karlsruhe argumentierten, dass die baden-württembergische Version der Grundsteuer gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstoße und damit verfassungswidrig sei.

Unterstützt wurden die Kläger vom Eigentümerverband Haus & Grund und vom Bund der Steuerzahler.