Jahrelang als Lehrerin ausgegeben und über 200.000 Euro Gehalt kassiert

Heidelberg - Eine Frau, die jahrelang als Lehrerin ohne entsprechende Qualifikation gearbeitet haben soll, hat beim Prozessauftakt am Landgericht Heidelberg Reue gezeigt.

Beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Heidelberg äußert sich die angeklagte 41-Jährige emotional. © Stefanie Järkel-Bahat/dpa

"Ich empfinde extreme Scham", sagte die 41-Jährige. "Ich bin unfassbar ungläubig, wie ich das schaffen konnte, wie ich das überhaupt machen konnte." Das Gericht wirft der Frau, die an Privatschulen in Baden-Württemberg und im Saarland Mathematik, Physik und Chemie gelehrt haben soll, unter anderem Betrug und Urkundenfälschung vor.

Ihr Anwalt räumte in ihrem Namen alle Vorwürfe ein. Der Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betrugs bis zu zehn Jahre Haft. Sie war bereits wegen ähnlicher Taten in Rheinland-Pfalz verurteilt worden.

Die Frau soll laut Anklage an Privatschulen in Heidelberg und im saarländischen Homburg Mathe, Physik und Chemie unterrichtet haben. Demnach hatte sie die dafür notwendigen Hochschulzeugnisse gefälscht sowie ein Führungszeugnis ohne Einträge erstellt.

Allein in Heidelberg soll sie sich laut Gericht von 2021 bis 2024 einen Bruttolohn in Höhe von fast 200.000 Euro erschlichen haben - in Homburg von Januar bis April 2025 wiederum rund 11.000 Euro Gehalt.