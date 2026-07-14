Angestellten in Elektronikmarkt niedergestochen: Angeklagter gesteht Mordversuch

Ulm - Ein 30-Jähriger hat vor dem Ulmer Landgericht den Mordversuch an einem Angestellten eines Elektrofachmarktes eingeräumt. Er habe aus "Frust, Wut und Verzweiflung gehandelt", ließ er über seinen Verteidiger am ersten Verhandlungstag erklären. Der Mann aus Eritrea steht wegen eines Messerangriffs in einem Elektronikmarkt vor dem Landgericht.

Nach der Tat flüchtete der 30-Jährige, konnte aber von der Polizei gestellt werden. © Stefan Puchner/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mordversuch und schwere Körperverletzung vor. Er soll Mitte Januar einen 25-jährigen Angestellten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben.

Auch zwei Kollegen des Mannes wurden verletzt. Der 30-Jährige ließ über seinen Verteidiger erklären, dass er die Taten einräume. Dies gelte auch für den Mordvorwurf. Er schäme sich dafür und könne sich heute nicht erklären, wie es dazu kommen konnte.

Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt. Der Fachmarkt gehört zu einem belebten Einkaufsgebiet mit einer Vielzahl von Geschäften vor der Ulmer Innenstadt. Es wird täglich von Tausenden aufgesucht.

Der 30-Jährige war nach der Tat aus dem Geschäft geflüchtet, dann aber von der Polizei gestellt worden.

Als er laut Polizei das Messer nicht niederlegen wollte und stattdessen auf die Beamten losging, wurde er niedergeschossen und schwer verletzt. Er sitzt seit Januar in Untersuchungshaft.