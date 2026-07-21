Mehr als 20 Mädchen übers Internet sexuell missbraucht: Täter muss lange hinter Gitter

Heidelberg/Karlsruhe - Ein 33-Jähriger aus der Nähe von Heidelberg hat über das Internet mehr als 20 Mädchen sexuell missbraucht und ist dafür zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Der Prozess hat am Dienstag am Heidelberger Landgericht einen Abschluss gefunden. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Das Landgericht Heidelberg sah es als erwiesen an, dass der Mann die Opfer im Alter von acht bis 13 Jahren dazu gebracht hatte, ihm von sich selbst angefertigte pornografische Inhalte zu schicken. Die Mädchen kommen aus ganz Deutschland, wie eine Sprecherin des Gerichts sagte.

Der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis wurde demnach wegen eines Falles von sexuellem Missbrauch von Kindern verurteilt sowie wegen 30 Fällen von sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt und der Herstellung von kinderpornografischen Inhalten.

Er hatte die Taten laut Gericht gestanden und den Kindern damit Aussagen in dem Prozess erspart. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Laut Gericht kontaktierte der Mann zwischen 2023 und 2025 zahlreiche Mädchen über die Messenger-Dienste WhatsApp und Snapchat. Dabei habe er den Mädchen vorgespielt, er sei Jugendlicher oder Heranwachsender.

Dann habe er die Mädchen dazu aufgefordert, ihm von sich selbst erstellte pornografische Inhalte zuzuschicken.