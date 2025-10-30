Mit Fleischklopfer die eigene Mutter tot geprügelt: Sohn gesteht brutale Tat

Rottweil - Ein 21 Jahre alter Mann hat vor dem Landgericht Rottweil gestanden, seine Mutter im Februar in Schramberg getötet zu haben.

Der Angeklagte (l.) sagte vor Gericht, dass er seiner Mutter mit einem Fleischklopfer einen Schlag verpasst habe. © Tatjana Bojic/dpa

Er habe an jenem Tag, als seine Mutter von der Arbeit nach Hause kam, Essen zubereitet – Hähnchenbrustfilet und Kartoffeln. Nachdem in den Tagen davor bereits finanzielle Probleme der Familie ein Thema waren, habe er seiner Mutter auch gebeichtet, doch keine Ausbildungsstelle zu haben.

Sie sei außer sich gewesen, habe geschrien, ihm zwei Backpfeifen verpasst. Mit dem Fleischklopfer habe er seiner Mutter den ersten Schlag verpasst.

"Dann weiß ich nichts mehr. Alles war voller Blut", sagte der Angeklagte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, seine Mutter ermordet zu haben. Die Anklagevertreterin sah niedrige Beweggründe für die Tat.

Der 21-Jährige sei nach dem Tod des Vaters für die Finanzen zuständig gewesen und hatte eine Vollmacht. Als seine Mutter dahintergekommen sei, dass ihr Sohn das ganze Geld verprasst hatte, habe er sie getötet und in eine Autodachbox gelegt.