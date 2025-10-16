17-Jähriger tagelang festgehalten und gequält: Zwölf Männer angeklagt

Hechingen - Menschenraub, Erpressung, Körperverletzung: Im Streit um vermeintliche Schulden aus Drogengeschäften soll ein Jugendlicher über mehrere Tage hinweg festgehalten und misshandelt worden sein.

Mehrere der mutmaßlichen Täter waren zum Tatzeitpunkt noch minderjährig. © Tatjana Bojic/dpa

Sieben mutmaßliche Täter - zum Tatzeitpunkt zwischen 16 und 19 Jahre alt - stehen unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs vor dem Landgericht Hechingen. Die Angeklagten stellten nach der Anklageverlesung in Aussicht, sich später zur Tat und Person zu äußern.

Möglicherweise kommt es auch zu einer Verständigung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung, erklärte der Richter. Die Verhandlung wird am 7. November fortgesetzt.

Angeklagt sind zwölf Männer, von denen fünf nicht in U-Haft sitzen. Die Kammer hat ihr Verfahren abgetrennt und das Hauptverfahren gegen sie noch nicht eröffnet.

Zunächst stehen sieben Verdächtige vor Gericht. Die Angeklagten haben ihren Wohnsitz überwiegend im Raum Mössingen/Bodelshausen und in einem Fall in Bisingen.

Laut Anklage wurde das 17 Jahre alte Opfer ab dem 11. April von den Angeklagten an wechselnden Orten festgehalten und erpresst. In der Nacht zum 15. April wurde der Jugendliche von der Polizei befreit.