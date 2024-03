Prozess wegen Mordes an Ex-Freundin: Angeklagter äußert sich

Tübingen - Ein wegen Mordes an seiner früheren Freundin angeklagter Mann hat vor Gericht angegeben, sich nicht an die Tat erinnern zu können.

Vor dem Tübinger Landgericht wird ein besonders emotionaler Fall verhandelt. © Bernd Weißbrod/dpa

Er sei mit einem Messer in das Zimmer seiner Ex-Freundin gegangen, weil er sich vor ihr damit selbst töten wollte, hieß es in einer vom Verteidiger verlesenen Erklärung des 45 Jahre alten ukrainischen Staatsangehörigen vor dem Landgericht Tübingen am heutigen Montag. Seine Ex-Freundin habe ihn ausgelacht. "Sie hat angefangen zu kichern."

Danach sei sein Kopf wirr und alles sei wie im Nebel gewesen. Der Ukrainer sitzt seit dem 25. September in Untersuchungshaft. Er stellte sich am Tattag selbst der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 45-Jährigen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Auch sei Heimtücke im Spiel gewesen.

Laut Anklage soll der Tatverdächtige die 42 Jahre alte Frau in ihrer Tübinger Wohnung mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass sie noch am Tatort starb. Sein Motiv sei Eifersucht gewesen, weil ihn die Frau verlassen habe und in einer neuen Beziehung gewesen sei.