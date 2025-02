Ruhm durch Mordserie? Junge Frau will sich an Männern rächen und startet perfiden Plan!

Ulm - Eine junge Frau (26) aus dem Raum Stuttgart wollte laut Staatsanwaltschaft mit einer Mordserie Ruhm und Aufmerksamkeit erlangen und so als Serienmörderin in Erinnerung bleiben.

Die Polizei ermittelt wegen des Mordes an einem 46-Jährigen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Sie räumte laut Staatsanwaltschaft ein, sie habe im Oktober den Entschluss gefasst, Männer zu töten, da sie alle Männer wegen angeblich an ihr begangene Vergewaltigungen und Misshandlungen hasse und sich dafür nun stellvertretend an zufällig ausgewählten Männern rächen wolle.

Um ihren Plan in die Tat umzusetzen, habe sie sich am 18. Oktober über eine Internetplattform mit einem zufällig ausgewählten 46 Jahre alten Mann aus Göppingen für einvernehmliche sexuelle Handlungen bei ihm verabredet. Die Frau habe den Mann dabei, wie verabredet, an den Händen und Beinen an einen Stuhl gefesselt.

Anschließend habe sie den arg- und wehrlosen Mann unvermittelt mit einem Seil am Hals stranguliert. Als dieser sich zu wehren versuchte, habe sie mehrfach mit einem Küchenmesser auf den Rücken und Brustbereich eingestochen. Der 46-Jährige starb noch am Tatort an den dabei erlittenen massiven Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft bewertet das Verhalten der Frau aufgrund der Tatortbefunde und ihren eigenen Angaben als heimtückischen Mord aus Mordlust und aus sonst niedrigen Beweggründen.