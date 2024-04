Schüler erschießt Mitschüler: Mega-Prozess gegen 15-Jährigen beginnt heute!

An der Waldbachschule in Offenburg geschah die Schreckenstat. © Philipp von Ditfurth/dpa

Dem Jugendlichen, der in Untersuchungshaft sitzt, wird Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Den Ermittlungen zufolge soll er am 9. November vergangenen Jahres mit einer Pistole in seiner Schule in Offenburg auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben.

Das Opfer starb im Krankenhaus. Ein Motiv für die Gewalttat war bisher nicht deutlich geworden.



Der Fall wird vor einer Jugendkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, wie das örtliche Landgericht berichtete. Mit einem Urteil wird demnach frühestens im Juli gerechnet. Der gewaltsame Tod eines Schülers hatte auch überregional Trauer und Entsetzen ausgelöst.

Die Erinnerung an das Opfer ist an der Waldbachschule täglich präsent, wie das Regierungspräsidium Freiburg im Auftrag der Bildungseinrichtung mitteilte. Die Schulgemeinschaft gedenkt demnach regelmäßig des getöteten Schülers.

Der Prozessbeginn beschäftige die Schule - es werde mit Schülerinnen und Schüler über Gefühle, Erinnerungen und Ängste gesprochen, berichtete das Regierungspräsidium. Seit der Gewalttat werden Schüler und Lehrer psychologisch betreut.