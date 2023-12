Schüsse in Mercedes-Werk mit zwei Toten: Schütze muss hinter Gitter!

Wegen Mordes muss der Angeklagte nun lebenslang hinter Gitter. © Marijan Murat/dpa

Eine Haftentlassung nach 15 Jahren ist in diesem Fall rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Die Kammer zeigte sich am Dienstag überzeugt, dass der damals 53 Jahre alte angeklagte Mann im vergangenen Mai während der Frühschicht in einer Produktionshalle zwei türkische Landsleute und Vorgesetzte erschossen hat.

Der mutmaßliche Täter und die Opfer waren bei derselben Logistikfirma auf dem Werksgelände beschäftigt. Der Angeklagte hatte im Prozess ausgesagt, er habe sich von ihnen gemobbt und gedemütigt gefühlt.

Dies aber entsprach nach Überzeugung der Kammer "in keiner Weise der Realität." Für die beiden arglosen Opfer völlig überraschend habe der Mann "in absolutem Vernichtungswillen" zur Waffe gegriffen und insgesamt acht Mal abgedrückt.