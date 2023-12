Ulmer OB-Kandidat Langhans wegen Volksverhetzung verurteilt

Das Ravensburger Amtsgericht sprach am Donnerstag sein Urteil. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie der Sprecher am Donnerstag erklärte, verurteilte das Gericht Langhans am Dienstag zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 60 Euro. Hintergrund war demnach eine Rede von Langhans zu Pandemiemaßnahmen im Januar 2022 auf einer Versammlung in Ravensburg. Rechtskräftig ist das Urteil demnach nicht.

Die Staatsanwaltschaft hat laut Amtsgericht Berufung eingelegt. Auch Langhans kündigte an, gegen das Urteil vorzugehen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.



Nach Feststellung des Gerichts habe Langhans einen Vergleich zwischen Einschränkungen für Ungeimpfte während der Corona-Pandemie und Verfolgungsmaßnahmen im Dritten Reich hergestellt, sagte der Sprecher. Darin habe die Staatsanwaltschaft eine Verharmlosung des Unrechts im Nationalsozialismus gesehen.

Langhans erklärte am Donnerstag auf Anfrage, er werde Berufung gegen das Urteil einlegen. Bei der Verhandlung sei seiner Ansicht nach kein Beweis dafür erbracht worden, dass er die Verbrechen des Nationalsozialismus heruntergespielt, beschönigt oder relativiert habe, sagte Langhans unter anderem.